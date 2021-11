Regione Abruzzo, la nota: Maglia azzurra all’asta per solidarietà, Liris: sostenere la lotteria di L’Aquila per la vita

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

L’AQUILA – “Le campionesse sono l’orgoglio del nostro paese come L’Aquila per la vita è l’orgoglio della nostra città, grazie al suo encomiabile impegno che integra e completa il servizio offerto dalla Asl con l’assistenza domiciliare ai malati oncologici – precisa la nota online. Non ci rendiamo ancora bene conto di quanto sia importante il supporto di realtà di volontariato come questa e di quanto lo sia stato anche negli ultimi due anni di pandemia”.

Così l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris, partecipando alla presentazione della maglia della nazionale femminile italiana di rugby regalata all’Aquila per la vita che ha organizzato una lotteria di autofinanziamento – riporta testualmente l’articolo online.

“Lo sport spesso diventa un pretesto per dare vita a situazioni, iniziative, messaggi che vanno oltre l’attività fisica”, ha aggiunto, “e questa iniziativa ne è l’esempio”.

“Le istituzioni fanno la loro parte ma il supporto delle associazioni di volontariato si rivela troppo spesso determinante”, ha rilevato l’assessore, che rivolgendosi ai rappresentanti di L’Aquila per la vita ha detto che “siete a casa vostra, perché le istituzioni sono casa vostra – si legge sul sito web ufficiale. Parteciperò alla lotteria e la promuoverò il più possibile”.

L’iniziativa “Io gioco alla pari – la maglia azzurra per la vita” segue la travolgente vittoria sulla Spagna della nazionale Italiana femminile di rugby, allenata dall’aquilano Andrea Di Giandomenico, grazie alla quale l’Italia disputerà il campionato del mondo di rugby femminile in Nuova Zelanda – viene evidenziato sul sito web.

Come segno di vicinanza a L’Aquila per la vita le atlete azzurre hanno regalato la maglia ufficiale della nazionale autografata da tutte le giocatrici e dal coach alla Onlus cittadina –

La maglia sarà messa in palio attraverso una lotteria – si legge sul sito web ufficiale. Il ricavato della vendita dei biglietti (costo 5 euro ciascuno) sarà utilizzato dalla onlus aquilana per l’acquisto di materiale medico destinato all’ospedale San Salvatore – si apprende dalla nota stampa.

L’assessore Liris ha anche consegnato una maglia a Fulvio Di Carlo, storico giocatore di rugby, e una targa a Di Giandomenico e ad Andrea Fusco, giornalista Rai che ha condotto la conferenza stampa – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it