Regione Abruzzo, la nota: Marsilio al Festival delle Regioni: “Correggere imposizioni su transizione ecologica per fermare crisi industriale”

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Bari, 22 ottobre – “Sono in stretto contatto con il Ministro Urso, che sulla questione dell’automotive fin dall’inizio ha adottato un approccio pragmatico e attento – recita il testo pubblicato online. Con il Governo stiamo lavorando per correggere un percorso che, come tutti possono vedere, sta provocando una crisi significativa nel settore metalmeccanico – L’imposizione di un percorso uniforme a tutte le industrie automobilistiche europee, con tempi e obiettivi uguali per tutti, ha infatti creato svantaggi competitivi tra territori diversi – Mentre alcuni possono avanzare rapidamente, altri rischiano di restare indietro, perdendo posti di lavoro e vedendo desertificate intere zone industriali.”Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo oggi durante l’ultima giornata del III Festival delle Regioni, che si è svolto a Bari dal 20 al 22 ottobre – si apprende dalla nota stampa. Marsilio ha partecipato al dibattito “Azzeriamo le distanze: Le nuove competenze per la Regione del futuro”, a cui sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e la Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), Paola Severino – “Nell’ambito del dibattito odierno,” ha proseguito Marsilio, “ho portato l’esperienza di quanto realizzato a Bruxelles nel Comitato delle Regioni, dove, con un parere a mia firma, abbiamo sollecitato l’Unione Europea a una maggiore attenzione verso i territori – precisa la nota online. È cruciale, soprattutto nell’elaborare piani ambiziosi come quello della transizione ecologica ed energetica, tenere conto delle peculiarità economiche e sociali di ogni area – si apprende dal portale web ufficiale. ” FSUS241022

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it