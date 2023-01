Regione Abruzzo, la nota: Marsilio al MIT per riunione con il Ministro Salvini e il vice Ministro Bignami

- Advertisement -

Roma, 25 gen – “Ho colto con soddisfazione la forte determinazione mostrata dal Ministro Salvini nell’accelerare la gestione dei dossier riguardanti le infrastrutture e i trasporti della nostra Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Ministro è stato infatti un interlocutore particolarmente attento e intenzionato a non perdere ulteriore tempo su questioni aperte ormai da anni: dalla velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma, al collegamento diretto con L’Aquila, fino alla terza corsia sull’A14 e le opere da realizzare per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso – recita il testo pubblicato online. “ Lo ha riferito il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione tenuta questo pomeriggio, a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministro Matteo Salvini e il vice Ministro Galeazzo Bignami – precisa la nota online. USFS230125

