Regione Abruzzo, la nota: Marsilio oggi a Roma invitato alla seduta del Consiglio dei Ministri

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

(REGFLASH) Roma 5 ottobre 2022 – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, oggi è stato invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri dove il Governo aveva posto all’ordine del giorno la ‘Costruzione ed esercizio dell’opera denominata metanodotto Sulmona-Foligno’. Nel corso dell’incontro è stato presentato il decreto teso a superare la mancata espressione dell’intesa per quanto riguarda il metanodotto Foligno-Sulmona – viene evidenziato sul sito web. Il presidente Marsilio in Consiglio dei Ministri ha rappresentato le istanze provenienti dal territorio e le criticità che sono state espresse nel tempo, ripercorrendo il lungo e travagliato iter di quest’opera – si apprende dal portale web ufficiale. Al termine dell’incontro ha chiesto al Governo, e per tramite del Governo alla Snam, di assumere tutte le necessarie misure compensative a seguito della realizzazione dell’opera – È stato quindi ribadito che l’opera in sé non serve all’Abruzzo, che riceve gas sia da nord che da sud, ma si tratta di un’opera strategica per l’intera nazione, come successivamente ribadito dal ministro Cingolani – precisa il comunicato. Al termine del confronto con il Governo il ministro Cingolani ha rappresentato la necessità e l’urgenza di questa struttura chiedendo a tutti i suoi colleghi ministri di approvare il punto in questione, che è stato approvato senza ulteriori condizioni – precisa il comunicato. La Regione Abruzzo prende quindi atto della scelta del Governo italiano, secondo il principio di leale collaborazione istituzionale, e si adopererà per facilitare il rapporto con il territorio, anche con suggerimenti tesi a mitigare l’impatto dell’opera – viene evidenziato sul sito web. US/FS 221005

