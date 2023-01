Regione Abruzzo, la nota: Parco nazionale d’ Abruzzo : Marsilio, il traguardo dei 100 anni di natura protetta

- Advertisement -

Pescasseroli, 11 gen. – I cento anni dall’istituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo sono stati celebrati oggi, a Pescasseroli, al centro Natura, con un convegno che ha ripercorso tutti gli interventi che hanno caratterizzato la storia centenaria – si legge sul sito web ufficiale.

Presenti , tra gli altri, il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio e il vice presidente del consiglio regionale Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online.

Il convegno è stato organizzato nell’ambito delle celebrazioni del Centenario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise istituito con decreto legge n. 258 del 11 gennaio 1923 già sorto per l’iniziativa privata il 9 settembre del 1922.

“Occorre continuare a coltivare questa capacità di sintesi – ha commentato Marsilio – questo dialogo tra le amministrazioni del Parco di gran lunga migliore rispetto al passato, in cui veniva alimentata la conflittualità. Oggi i parchi abruzzesi funzionano davvero dove l’ importanza della tutela dell’ambiente è condizione essenziale per garantire la conservazione del territorio e degli equilibri ecologici per le generazioni presenti e future insieme alla attrattività turistica – viene evidenziato sul sito web. Assistiamo così ad un inversione di tendenza e la valorizzazione del bene Parco sta cominciando a dare i suoi frutti – aggiunge la nota pubblicata. Abbiamo il dovere di preservare la bellezza del territorio per coloro che hanno scelto di vivere e lavorare qui, cittadini, associazioni, imprese, agricoltori e allevatori, dove la natura insieme al lavoro dell’uomo mostra una sublime convivenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il nostro compito è quello di accompagnare questo percorso – riporta testualmente l’articolo online. Il consiglio regionale ha sostenuto con legge queste celebrazioni ma non è solo un fatto celebrativo, significa anche rimarcare l’importanza e il valore che noi tutti diamo a questi territori”. K.S. 230111

