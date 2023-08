Regione Abruzzo, la nota: Perdonanza: Marsilio, presentato francobollo dedicato al Giubileo Celestiniano

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

L’Aquila, 1 ago – riporta testualmente l’articolo online. – Presentato oggi a L’Aquila il francobollo dedicato alla Perdonanza con sovrapprezzo a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione – “La Regione Abruzzo esprime soddisfazione e orgoglio per l’emissione filatelica di un francobollo dedicato al Giubileo Celestiniano, ulteriore riconoscimento per l’importanza che ha assunto in campo internazionale la Perdonanza – viene evidenziato sul sito web. Un plauso all’Amministrazione comunale dell’Aquila per la determinazione e la capacità con cui cura questa straordinaria manifestazione e al ministero dell’Impresa e del Made in Italy per aver fatto entrare la città dell’Aquila nel programma di emissione delle carte valori postali del 2023. E ancor di più per aver devoluto una parte delle somme ricavate dal sovrapprezzo del francobollo alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, che tanta generosità hanno dimostrato quando a essere colpita è stata la nostra regione”, ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – US 230801

