Regione Abruzzo, la nota: Pesca: Imprudente,  pubblicato il bando FEAMP per il sostegno alle imprese

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

PER COMPENSARE PERDITE ECONOMICHE SUBITE PER EFFETTO DELLA PANDEMIA – L’AQUILA, 17 giu. A partire da domani, 18 Giugno e fino all’11 Luglio, sono aperti i termini per presentare domanda per ottenere i premi dopo l’arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19. Le risorse disponibili sono pari a 750.000 di finanziamento pubblico – riporta testualmente l’articolo online.

L’obiettivo è quello di compensare le perdite economiche subite dagli operatori della pesca marittima della Regione Abruzzo per il fermo delle attività avvenuto nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020. Si tratta della Misura 1.33, lettera d) del Programma Operativo FEAMP 2014/2020.

“Il sostegno – ha commentato il vice Presidente Imprudente con delega all’Agricoltura – mira a compensare le perdite subite dalle imprese di pesca e dai pescatori, per effetto dell’interruzione dell’attività cui sono stati costretti a causa dell’epidemia e dell’impatto che questa ha avuto sullo svolgimento del lavoro e sul mercato – . E’riservato a quelle imprese di pesca che hanno continuato a sostenere sia i costi per mantenere i pescherecci in attività, sia i costi del personale pur sospendendo l’attività con danni ingenti”.

Possono proporre domanda gli armatori dei pescherecci iscritti, al momento della sospensione, nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei compartimenti marittimi della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il premio da corrispondere alle imprese, per ogni imbarcazione, si calcola in base al numero di giorni di sospensione dell’attività di pesca e della stazza del peschereccio – riporta testualmente l’articolo online.

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate alla Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, Servizio Sviluppo locale ed economia ittica, attraverso un’apposita piattaforma informatica all’indirizzo internet http://sportello – aggiunge testualmente l’articolo online. regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it , dove sono riportate le istruzioni necessarie alla compilazione – L’Accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), almeno di livello 2. E’ possibile visualizzare l’Avviso sul sito www.regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it/pesca nella specifica sezione dedicata al PO FEAMP 2014/2020 – Avvisi pubblici.

Le manifestazioni di interesse possono essere compilate sulla piattaforma informatica regionale dal soggetto richiedente nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato – recita il testo pubblicato online.

​ K.SCOLTA 210617

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it