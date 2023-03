Regione Abruzzo, la nota: Piano di sviluppo locale: cinque milioni di euro per imprese, aziende e Comuni

- Advertisement -

– L’Aquila, 29 mar. Nuovi bandi rivolti a imprese, Comuni e aziende agricole del territorio e permette l’utilizzo pieno delle risorse finanziarie disponibili sul Piano di sviluppo locale –

Sono disponibili 5 milioni di euro, di cui 1,8 verranno messi a bando, mentre gli altri saranno utilizzati per progetti già avviati o rimodulati la cui gestione è diretta dal GAL.

Il GAL Gran Sasso Velino ha deciso, infatti, di procedere alla rimodulazione del piano di sviluppo anche a seguito degli effetti della pandemia da COVID-19 che ha cambiato le prospettive economiche, sociali e di bilancio anche a livello locale – Alla pandemia da COVID-19 del 2020, nel 2022 si è aggiunta la crisi geopolitica provocata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina che ha comportato il forte aumento dei costi di produzione e, in parte, dall’aumento dei costi delle materie prime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

L’assessorato all’Agricoltura, andando incontro alle esigenze del GAL si è dimostrata disponibile ad accelerare i tempi e a fine febbraio ha approvato la rimodulazione dando il via libera all’utilizzo delle risorse –

I bandi pubblici saranno destinati ai seguenti interventi: investimenti materiali o immateriali per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli del territorio, sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali, investimenti pubblici nei servizi di base locali e per la competitività turistica in aree forestali.

Sono previsti diversi criteri premiali per Comuni appartenenti alle SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne) presenti nel territorio GAL e per alcune tipologie di imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati i bandi che potranno essere consultabili sul sito del GAL Gran Sasso Velino, sul sito della Regione Abruzzo e agli albi pretori dei Comuni dell’area interessata – viene evidenziato sul sito web. Gli uffici del GAL sono a disposizione per ogni informazione e chiarimenti sul come presentare le proposte – si apprende dalla nota stampa. US230329

