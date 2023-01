Regione Abruzzo, la nota: Polizia locale: domani partono i corsi della Scuola regionale

- Advertisement -

Pescara, 12 gen. – Prendono al via domani i corsi della Scuola regionale di Polizia locale, la prima interamente gestita e organizzata dalla Regione Abruzzo – La scuola si rivolge agli operatori di polizia locale dei comuni abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Il primo percorso formativo, che verrà aperto dall’assessore alla Polizia locale Pietro Quaresimale, riguarda l’acquisizione della patente di servizio – L’appuntamento è per domani, 13 gennaio, alle ore 9 presso la sala Polivalente della Biblioteca regionale “Di Giampaolo” in via Tiburtina Valeria, 95 a Pescara – viene evidenziato sul sito web. La stampa è invitata a partecipare – si apprende dalla nota stampa. US 230112

