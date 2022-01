Regione Abruzzo, la nota: Polizia locale: Quaresimale, ok a nuova immagine per divise e mezzi

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 26 gen. – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, ha deliberato un accordo tra Regione Abruzzo e Istituto Superiore delle Industrie Artistiche (Isia) di Pescara per realizzare la nuova immagine coordinata della Polizia locale – si apprende dalla nota stampa. Gli studenti dovranno ideare e progettare la grafica delle caratteristiche dei veicoli, delle divise, dei simboli in dotazione alle polizie locali in servizio negli enti abruzzesi – precisa la nota online. Nella convenzione, si legge, la Regione riserverà a due studenti della scuola, che avranno partecipato al progetto, la possibilità di svolgere un tirocinio formativo nell’ufficio comunicazione fondi europei e nazionali del Dipartimento della Presidenza – si legge sul sito web ufficiale. L’accordo ha una validità di 6 mesi e non ci saranno costi per l’ente regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Si tratta di un accordo che ha un duplice percorso – spiega l’assessore Pietro Quaresimale -. Da un lato rinnoviamo l’immagine della Polizia locale, dall’altra apriamo invece una collaborazione formativa con gli studenti abruzzesi che potranno acquisire esperienza ed entrare con più facilità nel mercato del lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre – conclude Quaresimale – ci sarà una immagine coordinata per tutti gli uffici di Polizia locale abruzzesi, dalle divise alle auto di servizio – riporta testualmente l’articolo online. Una immagine uniforme che potrà rappresentare un punto di riferimento per cittadini e turisti”. GILPET/220126

