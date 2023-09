Regione Abruzzo, la nota: Protezione civile: inizia il primo corso sulla pianificazione comunale

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

L’Aquila, 26 settembre 2023 – Venerdì 22 settembre 2023 presso il Polo Logistico di Protezione Civile di Notaresco, ha avuto inzio il primo CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI SULLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE.

Si tratta di un progetto obiettivo 2023 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile che intende promuovere una figura specialistica dell’associazionismo di protezione civile: un volontario a supporto degli uffici tecnici dei comuni d’Abruzzo per la predisposizione, l’aggiornamento e la revisione dei piani di emergenza comunali – I corsisti sono stati individuati tra i volontari di protezione civile mediante apposito bando pubblico di selezione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs 1/2018, intende favorire e servirsi delle Organizzazioni di Volontariato per l’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile e delle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza, ravvisando la necessità di ottimizzare la capacità di pianificazione di protezione civile per favorire un’adeguata risposta alle emergenze locali dovute ad eventi calamitosi e di omogeneizzare il metodo di pianificazione ai diversi livelli territoriali in osservanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 – “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”.

Il corso, della durata di quattro mesi, prevede un piano formativo in materia di protezione civile e nello specifico in pianificazione comunale e interesserà il personale di protezione civile regionale nello svolgimento di lezioni riferite al:

L’obiettivo è di costituire un elenco di volontari specializzati in materia di pianificazione comunale; con questo percorso formativo, il volontario, previa valutazione sarà in grado di affiancare e supportare le attività riferite alla pianificazione comunale partecipando secondo le forme e le modalità che saranno concordate con l’Autorità competente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Al fine di agevolare la partecipazione del personale volontario, sono previste per il prossimo anno altre edizioni del corso che saranno svolte in apposite sedi ubicate in altre Province abruzzesi – precisa la nota online. GIZZI/PC/230927

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it