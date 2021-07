Regione Abruzzo, Naiadi Pescara: Liris, affidamento temporaneo del complesso sportivo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

– L’Aquila, 28 lug : È stata approvata oggi dalla giunta regionale la deliberazione circa l’atto di indirizzo per l’emanazione di un bando urgente sull’affidamento temporaneo della gestione del complesso sportivo Le Naiadi – Dopo aver stanziato €100.000 nell’ultimo consiglio regionale del 21 luglio, ancorché nelle more della pubblicazione e promulgazione della correlata legge, la giunta, su impulso dell’assessore Liris, ha evidenziato la necessità di una immediata riapertura dell’impianto natatorio pescarese – si apprende dalla nota stampa. La gestione prevista avrà la durata di un anno e sarà una soluzione “ponte” in attesa della decisione finale circa l’affidamento pluriennale da decretare, dopo aver valutato anche l’ipotesi prospettata dal Comune di Pescara, circa il trasferimento della proprietà nella sua disponibilità. Il compito di tale verifica, sinora mai disposta ma chiesta dall’intero consiglio comunale di Pescara, spetterà al dipartimento Risorse della Giunta regionale e all’esito, dopo aver istituito appositi tavoli istituzionali, si determinerà la migliore scelta sul destino delle Naiadi – aggiunge la nota pubblicata. “I dipendenti verranno tutelati con apposita clausola sociale – rassicura Liris – le Naiadi devono tornare a brillare e la Regione Abruzzo non può permettersi di sbagliare nelle scelte strategiche pluriennali – aggiunge la nota pubblicata. Qualsiasi decisione dovrà essere ben ponderata ma intanto abbiamo il dovere di riaprire l’impianto e tornare a dare un servizio che la collettività ci chiede a gran voce – si apprende dalla nota stampa. Gli ultimi due affidamenti del vecchio bando 2019 hanno dato negativi riscontri – precisa la nota online. Miglioreremo anche l’avviso per trovare un gestore che ci dia ed abbia le giuste garanzie – ” us 210728

