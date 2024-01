Regione Abruzzo, Numero Unico Europeo: Iniziata la formazione degli operatori

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

L’Aquila, 18 gennaio 2024 – È partita il 15 gennaio scorso la formazione dei 40 operatori della Centrale Unica di Risposta del NUE 1-1-2 dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Presso le due centrali della Regione Lazio, fino al 12 febbraio, le donne e gli uomini del NUE Abruzzo impareranno le tecniche e le modalità di questo delicato lavoro – Li guideranno gli esperti funzionari e operatori del Lazio, fino all’avvio del servizio in Abruzzo, previsto per la metà di marzo – aggiunge testualmente l’articolo online. A partire dalla prossima settimana, gli operatori frequenteranno anche le centrali operative aquilane di Polizia, Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco – Questa mattina il personale neo assunto è stato convocato in Protezione Civile, all’Aquila, per un breefing con il personale dell’Agenzia Regionale e per la consegna della livrea che gli operatori indosseranno durante il servizio – riporta testualmente l’articolo online. Il servizio NUE 1-1-2 Abruzzo è affidato all’Agenzia regionale di Protezione civile con personale assunto dalla società Abruzzo Progetti S.p.A. GIZZI/PC/240118

