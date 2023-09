Regione Abruzzo, Sanità: Marsilio e Verì a Chieti per convegno degli oftalmologi universitari

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

(REGLASH) Pescara, 29 set. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, insieme all’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, questa mattina, è intervenuto a Chieti, all’auditorium del Rettorato dell’Unversità “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, per un saluto istituzionale ai circa 500 medici partecipanti al corso nazionale della Società Oftalmologi Universitari (SOU) che si concluderà domani, sabato 30. Ad accogliere il presidente Marsilio e l’assessore Verì sono stati il Rettore dell’Ateneo, prof. Liborio Stuppia, ed il prof. Leonardo Mastropasqua, presidente del consiglio direttivo della SOU.

Marsilio, nel suo indirrizo di saluto ai convegnisti, ha avuto modo di ribadire il sostegno della Regione alla sanità di eccellenza e l’orgoglio del governo regionale per una realtà come quella rappresentata dalla clinica oftalmologica di Chieti, diretta dal professor Mastropasqua, centro regionale di eccellenza e punto di riferimento sia in ambito nazionale che internazionale – si apprende dalla nota stampa. US230929

