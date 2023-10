Regione Abruzzo, Sanità: Marsilio e Verì visitano a Pescara il Centro Adriatico della Fondazione Paolo VI

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 6 ott. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, insieme all’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, in mattinata, ha fatto visita al Centro di riabilitazione Adriatico, un centro di riabilitazione per l’età evolutiva e adulta, situato sul litorale sud di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, svolge dal 1992 riabilitazione in forma ambulatoriale e semiresidenziale ed appartiene alla galassia della Fondazione Papa Paolo VI. Marsilio che, nel corso della visita, è stato accompagnato anche dall’Arcivescovo di Pescara, mons. Tommaso Valentinetti, e dal direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, ha voluto ringraziare personalmente sia mons. Valentinetti, che i dirigenti ed il personale sanitario di questo centro per l’impegno quotidiano nell’assistenza dei pazienti, piccoli e adulti che siano – riporta testualmente l’articolo online.

“Al termine di una visita ad una struttura come questa – ha dichiarato Marsilio – si esce con la pelle d’oca dover constatato tante fragilità ma anche tanto amore nella cura soprattutto dei bambibi e si comprende l’enormità del contributo che danno alla collettività queste attività del privato sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non a caso, – ha proseguito – già nelo scorso anno nel bilancio regionale abbiamo rinunciato ad incassare alcuni milioni di euro di IRAP, imposta che gravava anche su attività come questa che sono senza fine di lucro – recita il testo pubblicato online. Era paradossale che l’IRAP incidesse su realtà che non producono reddito ma fanno solo assistenza, Anche nel bilancio di quest’anno, – ha ribadito Marsilio – confermeremo questa misura di esenzione sia per la Fondazione Paolo VI che per tutte le ONLUS abruzzesi – Questo si tradurrà in diversi casi, come, del resto, è avvenuto anche l’anno scorso, in un risparmio di diverse centinaia di migliaia di euro, già reinvestiti nell’attività sociale e assistenziale a vantaggio sia delle famiglie in difficoltà che delle persone che hanno bisogno di riabilitazione e di cure specialistiche per malattie neurodegenerative e per la riabilitazione post trauma”.

Nel Centro di riabilitazione Adriatico è presente un Polo Operativo che si occupa di pazienti disabili in età evolutiva con l’obiettivo di tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso specifici interventi di riabilitazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Il reparto di riabilitazione neuromotoria per l’età evolutiva, accoglie pazienti affetti da disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, secondo programmi personalizzati che tengono conto della disabilità del bambino nella sua globalità e del contesto familiare, /231006

