Regione Abruzzo, Sanità: nessuna comunicazione circa un eventuale annullamento dei fondi PNRR

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

(REGLASH) Pescara, 28 mar. La Regione Abruzzo ha approvato il Programma Operativo Regionale con deliberazione di Giunta Regionale nr. 263 del 24 maggio 2022 mediante la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS). All’interno del Programma Operativo, oltre agli interventi e alle risorse assegnate alla Regione, sono identificati le tempistiche di target e milestone per ciascun intervento finanziato nell’ambito della Missione 6 del PNRR. A partire dal mese di settembre 2022, è stata avviata la rendicontazione mensile nei confronti della struttura di coordinamento ministeriale in relazione allo stato avanzamento di tutti gli interventi della Missione 6 salute –

In relazione allo stato degli interventi al 31/12/2022 la Missione 6 del PNRR prevedeva come scadenza l’assegnazione delle progettazioni e l’acquisizione dei codici CIG per le Centrali Operative Territoriali (COT). Tale scadenza non rappresenta una ‘milestone’ europea, cioè un traguardo qualitativo, ma un monitoraggio nazionale sull’andamento della gestione degli interventi della Missione 6. La ‘milestone’ europea prevede come obiettivo per le COT (Centrali operative territoriali) laregione realizzazione di “Centrali operative pienamente funzionanti” entro il 31/03/2024.

In ragione, della pianificazione nazionale, la Regione Abruzzo ha relazionato al Ministero della Salute nel mese di gennaio 2023, la programmazione delle attività e degli interventi che interessano le COT, individuando la data del 31/03/2023 come scadenza per il raggiungimento dei target relativi ad “approvazione delle progettazioni” e “acquisizione di codici CIG”.

In funzione di tale relazione, il Ministero ha chiarito alla Regione l’importanza del completamento di tali procedure entro la programmazione proposta per garantire la stipula dei contratti entro la data del 30/06/2023 e l’obiettivo europeo del 31/03/2024.

Si aggiunge inoltre che entro il 31/03/2023 è prevista l’approvazione delle progettazioni e l’acquisizione dei codici CIG per i seguenti interventi:

Ad oggi, non sono pervenute alla Regione comunicazioni in merito all’annullamento dei fondi PNRR riconosciuti con decreto ministeriale 2022.

In relazione alla richiesta di accesso al Fondo Opere Indifferibili (FOI), si informa che il Ministero Economia e Finanze (MEF) ha comunicato alle Regioni la procedura ordinaria di richiesta accesso al FOI 2023 (DM 10 febbraio 2023, GU n.58 del 9 marzo 2023) nella seconda metà del corrente di marzo 2023, per cui la Regione Abruzzo sta procedendo alla compilazione della richiesta in ragione dei requisiti di accesso e delle progettazioni che si stanno realizzando – US/230328

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it