Regione Abruzzo, Sanità: Verì, superate le criticità nei pagamenti delle farmacie della Asl di Pescara

Pescara, 13 ott. – “Non c’è alcuna emergenza farmacie in provincia di Pescara: la Asl infatti ha provveduto nella giornata di ieri a liquidare le spettanze previste per il mese di luglio e stamattina quelle per il mese di agosto”.

Lo sottolinea l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, intervenendo nella vicenda del ritardo nelle liquidazioni delle competenze alle farmacie territoriali da parte della Asl di Pescara, che ha portato i farmacisti a paventare lo stato di agitazione –

“Ci sono stati problemi di natura burocratica – aggiunge la Verì – che sono stati affrontati in una riunione in assessorato con i vertici della Asl 3 e le organizzazioni di categoria – viene evidenziato sul sito web. Questioni prontamente risolte, che consentiranno ora il riallineamento delle scadenze”.

L’assessore precisa anche che sono stati raggiunti gli accordi con Assofarm (l’associazione delle farmacie pubbliche) e Federfarma (l’organizzazione delle farmacie private) per la campagna vaccinale antinfluenzale e Covid 19. I protocolli sono stati sottoscritti rispettivamente il 9 e l’11 ottobre scorsi e saranno ora recepiti in una specifica delibera della giunta regionale – Al provvedimento della Regione seguirà la comunicazione alle Asl dell’elenco delle farmacie che aderiranno alla campagna stessa, così da organizzare la distribuzione delle dosi e gli adempimenti tecnici per l’accesso alla piattaforma informatica regionale – si apprende dalla nota stampa. US 231013

