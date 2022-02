Regione Abruzzo, Sanremo: Quaresimale ospite di “Casa Sanremo” per promuovere l’Abruzzo

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 2 feb. – L’Assessore regionale Pietro Quaresimale, domani, giovedì 3 febbraio, sarà ospite di Casa Sanremo in occasione di un evento dedicato all’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Nel programma è prevista l’esibizione degli otto finalisti del “Premio Pigro” che rende omaggio a Ivan Graziani – aggiunge la nota pubblicata. Il premio nasce infatti come rassegna di artisti che interpretano e rielaborano le canzoni del cantautore e chitarrista teramano e come concorso per nuovi talenti – precisa la nota online. Nel corso della serata sarà trasmesso inoltre un video promozionale sulla regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Sono contento di questa straordinaria occasione per promuovere a Sanremo il nostro territorio – ha commentato l’assessore regionale Pietro Quaresimale –. E’ una importante vetrina per valorizzare le nostre bellezze naturali e i nostri giacimenti culturali di qualità. E lo facciamo in sinergia con il Premio Pigro che rende omaggio a Graziani: il cantautore teramano che ha raccontato attraverso le sue canzoni il nostro Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il festival di Sanremo – ha concluso Quaresimale – è dunque un palcoscenico nazionale ed internazionale dal quale rinnovare l’invito a visitare il nostro territorio alla ricerca e alla scoperta dei luoghi e dei sapori”. GILPET/220202

