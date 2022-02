Regione Abruzzo, Sanremo: Quaresimale, successo dell’iniziativa di promozione dell’Abruzzo

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 4 feb. – “Un momento importante di promozione della Regione Abruzzo”. Lo ha affermato l’assessore regionale Pietro Quaresimale che l’altra sera ha partecipato a “Casa Sanremo” alla manifestazione di esibizione degli otto finalisti del Premio Pigro, intitolato alla memoria di Ivan Graziani – precisa il comunicato. “La consegna dei premi e dei riconoscimenti agli artisti che si sono susseguiti sul palco – racconta Quaresimale – ha rappresentato una grande occasione di marketing territoriale per l’Abruzzo che in questo modo è entrato nello straordinario circuito mediatico legato al Festival di Sanremo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il contesto nel quale si è realizzata la manifestazione – ha proseguito l’assessore – ha permesso anche di approfondire alcune caratteristiche dell’Abruzzo, oltre a rappresentare una importante vetrina per il Premio musicale Pigro”. Il successo a Casa Sanremo, che ha visto la proiezione di alcuni filmati sull’Abruzzo, spinge a ripetere l’esperienza anche il prossimo anno, sempre con l’obiettivo di promuovere musica e territorio – “Il prossimo anno – annuncia Quaresimale – abbiamo intenzione di allestire uno spazio Abruzzo a Casa Sanremo più ampio in modo da incrementare la presenza di artisti abruzzesi nel contesto sanremese e ampliare l’offerta culturale e musicale che viene dalla regione”. IAV 220204

