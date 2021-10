Regione Abruzzo, Selta: Marsilio, abbiamo subito creduto a buon esito vertenza

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 29 ott. – La Selta di Tortoreto riparte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il sito industriale attraverso la DigitalPlatforms è destinato a consolidare la propria presenza all’interno della cyber security, mantenendo inalterati i livelli occupazionali – precisa il comunicato. Su questi punti si è mossa stamane la conferenza stampa del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, alla quale erano presenti l’assessore al Lavoro Pietro Quaresimale e il Ceo di DigitalPlatforms Claudio Contini, di presentazione dell’accordo che di fatto trasferisce all’interno del Gruppo italiano la proprietà della Selta – si apprende dal portale web ufficiale.

Di “successo pieno” della trattativa ha parlato il Presidente Marsilio – “Ci abbiamo creduto fin dall’inizio – ha aggiunto – e, dopo aver fatto le dovute verifiche con i sindacati, possiamo essere ottimisti sul futuro occupazionale e di sviluppo del sito di Tortoreto – Rimane centrale nella definizione dell’accordo la continuità del progetto in grado di realizzare aspettative corpose sullo sviluppo dell’azienda”. Sul fronte della vertenze occupazionali, “nelle quali la Regione – ha aggiunto Marsilio – non ha mai fatto mancare il proprio apporto a sindacati e lavoratori, contiamo di chiuderne altre positivamente così come abbiamo fatto con la Selte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Certo è, e mi rivolgo a lavoratori e aziende, dove la Regione può arrivare, state certi che arriverà”.

Note positive alla chiusura dell’accordo sono arrivate anche dall’assessore Pietro Quaresimale: “Il salvataggio di Selta – ha detto l’assessore – è un segnale positivo che va letto nel contesto di un’area industriale al centro da anni di una pesante crisi occupazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa operazione assume un valore politico e economico importante proprio perché garantisce il mantenimento dei livelli occupazionali con gli attuali 70 addetti”.

L’incontro di oggi in conferenza stampa è stata l’occasione per i vertici di DigitalPlatforms di rendere pubblici i motivi dell’acquisizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La scelta di acquisire Selta – ha detto Claudio Contini – è stata dettata dal fatto che le competenza, il personale e le strutture ci permettono di portare avanti un progetto di sviluppo ad ampio raggio in linea con le prospettive del Gruppo – Gli impegni legati all’acquisizione dell’azienda – ha ribadito Contini – a cominciare dalla salvaguardia dei livelli occupazionali, sono stati tutti rispettati – precisa il comunicato. Ora per lo stabilimento di Tortoreto si apre una nuova fase di sviluppo e di potenziamento”. IAV 211029

