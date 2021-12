Regione Abruzzo, Sicurezza: Giunta estende gratuità viaggi sui treni anche a Vigili del Fuoco ed a Capitaneria porto-Guardia costiera

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 30 nov. – Nella seduta di ieri, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di accordo tra Regione Abruzzo e Trenitalia che amplia quello già sancito lo scorso maggio riguardo la presenza gratuita a bordo dei mezzi delle forze dell’ordine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

L’obiettivo è quello di garantire la massima sicurezza dei cittadini e del personale di bordo di trasporto pubblico consentendo ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine di viaggiare gratuitamente sui nostri treni per gli spostamenti di missione o anche per raggiungere il proprio posto di lavoro, incrementando il livello di tutela dei viaggiatori attraverso la presenza di una divisa – viene evidenziato sul sito web. Da oggi, infatti, anche ai Vigili del Fuoco e alla Capitaneria di Porto e Guardia Costiera sarà data la possibilità di viaggiare gratuitamente sui treni nell’ambito geografico del territorio regionale, identificandosi e registrandosi a bordo come stabilito anche per le altre forze dell’ordine –

“Questa Amministrazione regionale ha ritenuto, infatti, che per tutti i cittadini abruzzesi fosse importante che un poliziotto, un carabiniere, un finanziere, un forestale, un ufficiale dell’esercito, un vigile del fuoco e un militare delle capitanerie di porto viaggi con loro sullo stesso treno, ampliando quindi la platea dei corpi in divisa a bordo dei mezzi pronti ad intervenire in caso di necessità.

Questa misura ulteriore è stata fortemente voluta, come la precedente, da questa maggioranza, in quanto rappresenta un segnale di grande attenzione verso tutti i passeggeri assicurando loro una sempre crescente tutela attraverso la presenza e l’azione di controllo sui treni, ha dichiarato il Sottosegretario alla presidenza, Umberto D’Annuntiis. US211130

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it