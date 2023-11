Regione Abruzzo, Sisma 2016: Marsilio, un bando da oltre 3 milioni per sostenere le imprese colpite

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

(regflash) – L’Aquila, 16 nov. Oltre tre milioni di euro per venire incontro alle imprese colpite dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017 tramite la concessione di aiuti alle imprese che realizzino investimenti produttivi e che, al momento, abbiano sede operativa nei comuni coinvolti – aggiunge la nota pubblicata. La Regione Abruzzo intende così sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree interessate dal sisma avendo a disposizione Euro 3.257.664,68 a cui si andranno ad aggiungere le risorse che si renderanno disponibili da altre economie – E’ quanto annunciato, questa mattina, a Teramo, dal Presidente della giunta regionale Marco Marsilio, affiancato dal direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Vincenzo Rivera, dalla dirigente del Servizio amministrativo USR Daniela Valenza , dal dirigente per la ricostruzione pubblica Piergiorgio Tittarelli e dal Presidente della provincia di Teramo, Camillo D’Angelo –

“Sono oltre 3 milioni – ha spiegato il Presidente Marsilio – a cui si devono aggiungere – stiamo aspettando la quantificazione da parte di Invitalia – ulteriori fondi che residuano da uno dei bandi emessi in passato che siamo riusciti a sbloccare perché, rimasti fermi – precisa la nota online. Essendo gestiti a livello nazionale, questi bandi non riuscivano a cogliere le specificità del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Sono fondi che abbiamo recuperato grazie a un articolo inserito, su nostra richiesta, in un Decreto Legge, quello sulla ricostruzione, che è stato uno dei primi di questo governo nazionale, che ringrazio, perché ha saputo ascoltare il territorio considerando una priorità il tema della ricostruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo presentato, raccolto e scritto noi il testo di questa norma con l’Ufficio speciale guidato dal direttore Rivera – si legge sul sito web ufficiale. Questo ci ha consentito di recuperare fondi rimasti inutilizzati in avvisi, banditi negli anni precedenti e che oggi vengono rimessi a disposizione del territorio per sostenere le iniziative commerciali, industriali, artigianali ed economiche con particolare attenzione ai centri storici.

Verrà data una premialità specifica a quanti riaprono all’interno dei Comuni del cratere sismico delle attività nei centri storici che stanno soffrendo un forte depauperamento dopo il sisma – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo ripreso il modello del bando Fare Centro che, utilizzando i fondi Restart, ha dato ottimi risultati per il terremoto dell’Aquila 2009 ed ha riportato decine di realtà commerciali all’interno del centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo cercato di calarlo nello specifico contesto dell’altro cratere sismico – aggiunge testualmente l’articolo online. Contiamo di poter ottenere gli stessi esiti”.

Il bando è pubblicato al seguente link: https://www.sisma2016abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/avviso-pubblico/

