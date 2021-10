Regione Abruzzo, Sociale: al via presentazione istanze per contributi a terzo settore

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 20 ott. – A partire da oggi le associazioni le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno presentare domanda per ottenere contributi a fondo perduto a titolo di sostegno per le perdite registrate a causa del Covid. Lo annuncia l’assessore alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, dopo che è stato pubblicato l’avviso pubblico – Tra le categorie beneficiarie di sostegno le legge regionale individua le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano sul territorio abruzzese – Sono escluse dall’accesso ai contributo quelle organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale che hanno convenzioni in atto con il Servizio sanitario nazionale – “Questo enti – spiega l’assessore Quaresimale – possono richiedere un contributo per la copertura delle spese relative allo svolgimento di tutte le loro attività realizzate sul territorio della Regione Abruzzo nelle fasi di emergenza e post-emergenza legate alla pandemia Covid-19. Il contributo è concesso a supporto delle spese effettuate, a far data dal 19 marzo e fino al 31 dicembre 2020 entro il limite massimo di euro 2 mila euro”.

Per la presentazione delle domande di finanziamento dovranno essere utilizzate esclusivamente la piattaforma telematica e le procedure digitali specificatamente messe a disposizione sul portale internet della Regione Abruzzo: https://sportello – riporta testualmente l’articolo online. regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – it. L’accesso allo sportello telematico per la presentazione della domanda avviene mediante SPID di secondo livello – aggiunge testualmente l’articolo online. Il termine ultimo di presentazione delle istanze è l’8 novembre 2021.

