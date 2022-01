Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale, in bilancio fondi per sostegno a vittime reato

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 3 gen. – La Regione Abruzzo aderisce al programma nazionale che prevede interventi di assistenza e sostegno in favore delle vittime di qualsiasi tipologia di reato – Lo comunica l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, dopo che il Consiglio regionale con l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale ha autorizzato un capitolo di spesa destinato a finanziare i programmi di sostegno – riporta testualmente l’articolo online. “Gli interventi – spiega l’assessore Quaresimale – rientrano in un progetto nazionale denominato “ReAgire”, che avrà la durata di un anno a partire da gennaio 2022, che le Regioni insieme con il ministero di Giustizia hanno elaborato proprio per creare una rete di immediata assistenza e vicinanza alle vittime di reato – L’Abruzzo ha sottoscritto la convenzione con il Ministero lo scorso novembre ed ora ha chiuso la procedura per la partecipazione completa al progetto”. Le misure e gli strumenti che verranno messi in campo saranno elaborati dal soggetto attuatore che è stato selezionato a livello nazionale a seguito di procedura ad evidenza pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. Successivamente, insieme con le strutture regionali che si occupano di politiche sociali, verranno individuati modalità e tempi di intervento delle misure di sostegno e assistenza – US 220103

