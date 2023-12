Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale in visita all’Emporio solidale di Giulianova

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 2 dic. “Una realtà territoriale straordinaria che lavora in silenzio e fornisce un sostegno concreto ai cittadini in stato di povertà”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, in visita istituzionale all’Emporio di Gaj che ha sede a Giulianova e che, quotidianamente, porta avanti iniziative di sostegno alimentare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Sono rimasto particolarmente colpito dalle attività che l’Emporio organizza sul territorio ed è per questo che ho garantito il massimo sostegno della Regione – ha commentato l’assessore regionale -, si tratta di una realtà che rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di un quotidiano sostegno e lo fa in maniera innovativa, responsabilizzando l’utente tramite una card con un credito che dà l’opportunità di fare la spesa in modalità self-service migliorando l’efficacia dell’assistenza rispetto alla classica distribuzione dei pacchi alimentari – aggiunge la nota pubblicata. La Regione Abruzzo, – ha spiegato Quaresimale – tramite il mio assessorato, ha finanziato questo progetto innovativo promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Giulianova con un contributo di 49mila 280 euro tramite l’avviso di sostegno alle iniziative sul terzo settore – si apprende dalla nota stampa. Il Comitato di Giulianova della CRI, che è presente nella provincia teramana con le tre unità territoriali di Alba Adriatica, Corropoli e appunto Giulianova, quest’ ultima in qualità di sede legale e amministrativa, è il classico esempio di quanto sia importante il volontariato nell’ottica di riuscire a dare risposte concrete a chi ha bisogno”. US/231202

