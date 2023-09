Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale, ok a due avvisi per prevenzione violenza donne

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 12 set. – Sono due gli avvisi pubblicati dagli uffici delle Politiche sociali della Regione Abruzzo per mettere in atto politiche di prevenzione della violenza di genere – si apprende dalla nota stampa. Le possibilità di intervento riguardano in particolare il finanziamento delle Case rifugio e dei Centri antiviolenza e la realizzazione di Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, un progetto quest’ultimo attivato a livello nazionale dal ministero delle Politiche sociali con l’ausilio delle Regioni impegnate a disseminare sul territorio strutture in grado di venire generare percorsi di recupero per autori di violenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Anche quest’anno – spiega l’assessore Quaresimale – la Regione Abruzzo mette a disposizione risorse finanziarie per attivare politiche di prevenzione alla violenza di genere sul territorio mediante il fattivo contributo alle Case rifugio e ai Centri antiviolenza – si legge sul sito web ufficiale. Le strutture rappresentano una risorsa importante per chi quotidianamente è impegnato sul fronte della violenza di genere, perché permette alle vittime di violenza di trovare un immediato riparo sicuro che permette di superare i momenti drammatici successivi alla violenza”. Ben diversa, invece, è la finalità che porta alla realizzazione di Centri per uomini maltrattanti, ciò colore che compiono la violenza di genere e domestica – si legge sul sito web ufficiale. “Aderiamo con convinzione ad un progetto di rilevanza nazionale – dice Quaresimale -. La Regione Abruzzo infatti ha avviato in via sperimentale due Centri per uomini maltrattanti nelle province di Pescara e Teramo – Ora ci troviamo ad avviare la realizzazione di altre due strutture nelle province di L’Aquila e Chieti, in considerazione del fatto che questi centri sono importanti in chiave di prevenzione quanto le tradizionali Case rifugio e Centri antiviolenza”.

Per l’avviso sulle Case rifugio e Centri antiviolenza c’è tempo fino al 30 settembre per presentare progetti – precisa la nota online. Lo possono fare enti pubblici e enti locali, le organizzazioni e associazioni che operano nel campo della violenza alle donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per la realizzazione dei due Centri per uomini maltrattanti nelle province di L’Aquila e Chieti i progetti possono essere presentati fino al 12 ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per entrambi gli avvisi sono ammesse solo domande on line sulla piattaforma sportello – regione – abruzzo – recita il testo pubblicato online. it. IAV 230912

Fonte: regione.abruzzo.it