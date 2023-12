Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale, ok a finanziamento tirocini e borse lavoro per i più fragili

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 4 dic. – Sono 10 i progetti di inclusione sociale che la Regione andrà a finanziare nell’ambito dell’avviso Abruzzo Include 2. Lo comunica l’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, dopo la pubblicazione della graduatoria che individua gli ambiti sociali ai quali sono stati riconosciuti i progetti di inclusione che verranno finanziati.

“Nel complesso – chiarisce l’assessore Quaresimale – sono stati finanziati progetti per circa 13 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Ad ogni progetto è stato riconosciuto un finanziamento di 1,3 milioni di euro e gli ambiti sociali scelti avranno altri ambiti sociali quali partner del progetto – riporta testualmente l’articolo online. All’interno di ogni singola iniziativa sono previsti tirocini formativi retribuiti e borse di lavoro per i soggetti più fragili – precisa il comunicato. L’obiettivo è rendere inclusivo il percorso che porta al lavoro, cercando di eliminare quelle barriere che rallentano l’ingresso del soggetto fragile nel mondo del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. A queste persone – prosegue Quaresimale – l’avviso dà la possibilità, per il tramite dei comuni stessi o degli ambiti territoriali sociali o delle associazioni del terzo settore, di organizzare tirocini extracurriculari regolarmente retribuiti o di finanziare borse di accompagnamento al lavoro”.

Abruzzo Include 2 è il primo avviso della programmazione europea Fse Plus 2021-2027 che tocca la priorità 3 del programma regionale, quella riferita all’Inclusione e protezione sociale e che può contare su una dotazione complessiva di 128 milioni di euro – E’ importante segnalare che quest’anno Abruzzo Include 2 prevede la possibilità di estendere la misure anche ai soggetti in trattamento psichiatrico, completando in questo modo il quadro dei soggetti fragili o che hanno necessità di interventi mirati di inclusione lavorativa – L’avviso in ragione della dotazione finanziaria è in grado di sostenere 1440 interventi, ma ha sottolineato l’assessore “siamo pronti a prevedere un incremento dei fondi nel caso sia stato presentato un numero superiore di progetti”. IAV 231204

