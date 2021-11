Regione Abruzzo, Sociale: Quaresimale, ok a fondi per le politiche giovanili

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 20 nov. – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale, ha deliberato due provvedimenti finalizzati a produrre inclusione e maggiori opportunità a favore dei giovani nell’istruzione e nel mercato del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Il primo intervento, pari a 222.950 euro, è volto alla promozione e al supporto dei centri di aggregazione; con il secondo intervento, pari a 221.985 euro, è mirato a rafforzare il servizio di orientamento alle competenze e al lavoro attraverso progetti specifici – aggiunge la nota pubblicata. “In questo ambito – esordisce l’assessore Pietro Quaresimale – la Regione Abruzzo, a breve, pubblicherà l’avviso Abruzzo Giovani rivolto agli Ambiti distrettuali sociali che a quel punto potranno presentare proposte progettuali volte a favorire l’aggregazione, la creatività giovanile e la partecipazione attiva dei giovani – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di un campo di interventi piuttosto ampio, a conferma della “ricchezza del mondo giovanile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sappiamo benissimo che tra didattica a distanza e locali pubblici chiusi, il mondo giovanile è quello che più di tutti ha sofferto il regime di misure imposte per far fronte alla pandemia e che per questo – conclude Quaresimale – ha bisogno di un’attenzione particolare in fase di ripartenza”. Il Fondo nazionale per le Politiche giovanili si muove in relazione alle specifiche priorità che ha individuato la Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. GILPET 211120

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it