Regione Abruzzo, Sorgenti Canistro: Campitelli replica a sindaco Di Paolo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 21 giu. – In merito alle dichiarazioni del sindaco di Canistro effettuate sulla procedura amministrativa di affidamento della concessione delle sorgenti Sant’Antonio Sponga, si precisa quanto segue – “Ricordo al sindaco Angelo Di Paolo, che, negli enti locali vige il principio normativo di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli atti amministrativi di una gara pubblica, come nel caso della concessione delle sorgenti Sant’Antonio Sponga di Canistro, rientrano per legge nella seconda ipotesi, e già questo, a nostro avviso, basterebbe a mettere a nudo le capacità amministrative del primo cittadino di Canistro – riporta testualmente l’articolo online. Tuttavia, a seguito dell’ordinanza del Tar dell’Aquila, l’amministrazione regionale, appena avrà raccolto il parere tecnico dell’Avvocatura regionale, valuterà il percorso da intraprendere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul piano politico, invece, emerge come il sindaco Di Paolo voglia solo strumentalizzare una vicenda giudiziaria a beneficio del consenso personale in vista delle prossime elezioni amministrative in autunno – recita il testo pubblicato online. Un metodo che, come spesso accade, non produce risultati positivi”. E’ la replica dell’assessore Nicola Campitelli – US/210621

