Regione Abruzzo, Sport: Quaresimale, bene contributo a Teramo calcio

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 10 ago – riporta testualmente l’articolo online. – “Un inequivocabile segnale di attenzione da parte della Regione per una delle realtà sportive più importanti dell’Abruzzo”. È il commento dell’assessore regionale, Pietro Quaresimale, all’indomani della decisione di erogare da parte dell’assessorato allo Sport un contributo di circa 150 mila euro in favore del Teramo Calcio – riporta testualmente l’articolo online. “Si tratta di un impegno convinto della Regione, che in questo modo vuole rendere merito ad una realtà sportiva orgoglio di un territorio e capace di aggregare ogni settimana migliaia di appassionati sportivi – L’amore della città di Teramo per la sua squadra è cosa risaputa a livello nazionale e la Regione con questo contributo ha saputo interpretare questo sentimento”. US 210810

