Regione Abruzzo, Sport: Quaresimale, fondi per il Torneo ‘Lido delle Rose” di Roseto

Pescara, 11 gen. – Con un provvedimento finanziario, la Regione Abruzzo, su proposta dell’assessore regionale Pietro Quaresimale, ha assegnato un contributo di 30mila euro al trofeo “Lido delle Rose” di Roseto degli Abruzzi (Te). “Si tratta di una iniziativa importante per il territorio abruzzese – ha osservato l’assessore Quaresimale – perché da sempre la manifestazione di Roseto viene considerata un evento di grande richiamo e valore sportivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Proprio la specialità della manifestazione mi ha permesso di chiedere al Consiglio regionale l’approvazione di un contributo ad hoc. Appare superfluo sottolineare come il trofeo “Lido delle Rose” rappresenti per l’Abruzzo un grande veicolo di promozione del territorio in quanto considerato una delle manifestazioni sportive più prestigiose nel panorama cestistico nazionale e internazionale in ragione anche del fatto che è considerato in Europa uno dei tornei storici di basket. Nel corso degli anni – prosegue ancora Quaresimale – il torneo ha assunto un valore sportivo unico che ha permesso di ammirare le squadre che hanno fatto la storia del basket italiano”. GILPET/230111

