Regione Abruzzo, ultime: Caro pedaggi: Marsilio: “Da Strada dei Parchi iniziativa unilaterale molto apprezzata”

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Il Presidente: “Ora il Governo faccia finalmente la sua parte” L’Aquila, 21 dic. – “La decisione unilaterale di SdP di sospendere per 6 mesi l’aumento dei pedaggi è un gesto non dovuto che apprezziamo molto, e che accoglie le sollecitazioni e le richieste pervenute da tutto il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Ora il Governo la smetta di rinviare le scelte come ormai accade da troppi anni, assuma una decisione definitiva per dare alle autostrade A24/A25 un futuro chiaro, che permetta di impegnare i miliardi di euro già stanziati e pronti da investire sul territorio per la messa in sicurezza e la modernizzazione del tracciato “, lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. (REGFLASH) US211221

