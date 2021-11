Regione Abruzzo, ultime: Cartoon On The Bay: Marsilio presenta l’evento in conferenza stampa a L’Aquila

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

– L’Aquila, 25 nov. Si terrà lunedì 29 novembre, alle 11.30, all’ Auditorium del Parco “Renzo Piano”, una conferenza stampa del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, per presentare l’evento “Cartoons On The Bay”, il Festival internazionale dedicato all’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale, in programma dal 3 all’8 dicembre, a L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Saranno presenti anche il sindaco Pierluigi Biondi, la Presidente di RaiCom, Teresa De Santis e il direttore artistico dell’evento Roberto Genovesi – precisa il comunicato. K.S.211125

