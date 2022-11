Regione Abruzzo, ultime: Cartoons on the bay: Marsilio, giovedì presentazione a L’Aquila

- Advertisement -

(Regflah) L’Aquila, 22 nov – Winter Edition, Festival internazionale dell’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – L’Aquila, 22 nov. Dall’1 al 3 dicembre L’Aquila ospiterà la Winter Edition di Cartoons On The Bay, Festival internazionale dell’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. L’evento celebrerà l’anima kids con un ampio programma di eventi e proiezioni che coinvolgerà mille studenti – precisa la nota online. I dettagli della manifestazione saranno presentati giovedì 24 novembre, alle 11.30, dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, in una conferenza stampa a Palazzo dell’Emiciclo (Via Iacobucci, L’Aquila), sala Silone, sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo, alla presenza di rappresentanti di Raicom e del Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. K.S. 221122

