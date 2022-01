Regione Abruzzo, ultime: Centrale operativa 118: Marsilio, mercoledì conferenza stampa

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

– L’Aquila, 10 gen. E’ convocata per mercoledì (12 gennaio), alle ore 10, nella sala Ipogea dell’Emiciclo, la conferenza stampa sulla realizzazione della Centrale operativa del 118 con eliporto e hangar presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila – Parteciperanno, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e il direttore generale della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Ferdinando Romano – riporta testualmente l’articolo online. Sono stati invitati a partecipare il vice presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri e il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online. La conferenza sarà trasmessa anche in diretta facebook sulla pagina della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. I giornalisti che interverranno dovranno essere muniti di green pass e mascherina FFP2. (Regflash) U.S. 210110

