Regione Abruzzo, ultime: Cicloappennina: Imprudente, arriva la green fondo  più si pedala, più alberi si piantano

– L’Aquila, 22 mag – Più si pedala e più alberi si piantano – recita il testo pubblicato online. È questa la novità della CicloAppennina, la green fondo Misura, la prima pedalata mai realizzata in Italia che lega simbolicamente i chilometri percorsi dai partecipanti alla produzione di alberi per riforestare il Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento, promosso da Misura con Legambiente, ViviAppennino e Appennino Bike Tour, si terrà il prossimo 18 giugno con partenza e arrivo da L’Aquila, città che ha ritrovato la bellezza di un tempo dopo il sisma del 2009 e che rinasce nel segno della sostenibilità e della bellezza – si apprende dal portale web ufficiale.

La CicloAppennina è una gara non competitiva, aperta a tutti, realizzata in collaborazione con RCS Sport and Events, lo stesso organizzatore del Giro d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Si articolerà su un percorso ad anello di 40 e 70 km, che segue un tratto del tracciato della Ciclovia dell’Appennino, il più lungo percorso cicloturistico italiano,

Il percorso si snoderà su stradine asfaltate a bassa intensità di traffico che portano in alcuni dei paesi più belli dell’Abruzzo, da San Demetrio ne’ Vestini a Caporciano, e poi Bominaco, Fagnano Alto, Villa Sant’Angelo, piccoli centri d’origine medievale che impreziosiscono un percorso, stretto fra la piana di Navelli e la Valle Subequana, circondato da ben tre parchi: del Gran Sasso, del Sirente Velino e della Maiella – si apprende dal portale web ufficiale. Alla partenza della CicloAppennina ogni partecipante avrà in dotazione delle “foglie” di cartone che dovrà depositare in appositi contenitori lungo il percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Ogni foglia corrisponde a un numero di alberi che nasceranno in Italia – Più chilometri verranno percorsi, da più persone, maggiore sarà il totale di foglie, e quindi di alberi, che Misura si impegna a seminare – si apprende dalla nota stampa.

L’evento è stato presentato oggi a L’Aquila nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato: Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore ai Parchi e all’Ambiente, Fabrizio Taranta, assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila, Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore ai Parchi e all’Ambiente, per il gruppo Colussi Misura Dania Buonamano, Silverback – comunicazione Misura, Sebastiano Venneri, Segreteria Nazionale Legambiente, Giuseppe Di Marco Presidente Legambiente Abruzzo e Francesco D’Amore, presidente Parco regionale Sirente Velino – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’evento è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Abruzzo, dal Comune dell’Aquila e dai Parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e Maiella e dal Parco regionale Sirente Velino ed ha come partner culturale il MAXXI de L’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

“Siamo molto contenti che sia stato scelto l’Abruzzo per la Green Fondo – ha commentato il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Ambiente e ai Parchi, Emanuele Imprudente – e della sinergia che si è creata tra gli organizzatori, che ringrazio a nome della Regione, ed i numerosi enti coinvolti – Con la Cicloappennina avremo l’opportunità di centrare un duplice obiettivo: da un lato, contribuire ad un aspetto molto importante e, purtroppo tragicamente attuale, ossia la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché all’incremento della biodiversità ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini – precisa il comunicato. Dall’altro – ha osservato ancora il vicepresidente – grazie alla scelta del comprensorio aquilano come cornice della Green fondo Misura, avremo la straordinaria occasione di promuovere il nostro splendido territorio, valorizzarne le bellezze paesaggistiche e culturali, facendo conoscere le nostre eccellenze alle centinaia di cicloamatori che percorreranno la nostra regione in bici – precisa il comunicato. Per un’Italia più verde – continua Imprudente – e per un Abruzzo ancora più verde, servono radici – precisa la nota online. Per questo motivo, abbiamo colto al volo l’opportunità dataci da Misura di ricevere la donazione di alberi e sementi mettendo a disposizione il vivaio ‘Mammarella’ dell’Aquila, opportunità coincisa con il processo di riordino e riattivazione del sistema vivaistico abruzzese”.

La gara non competitiva sarà preceduta, il giorno prima, da una cerimonia di messa a dimora di piante rare del territorio aquilano, fornite dalla banca del germoplasma del Parco nazionale della Majella – si legge sul sito web ufficiale. Sempre sabato 17 giugno, verrà aperto il Villaggio di accoglienza nell’area della Villa Comunale de L’Aquila, con stand del Comune de L’Aquila e della regione Abruzzo, dei tre parchi coinvolti (Majella, Gran Sasso e Sirente-Velino), della Ciclovia dell’Appennino e di Misura – viene evidenziato sul sito web. Da qui partirà anche la biciclettata cittadina che percorrerà sabato pomeriggio le vie de L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Per saperne di più sulla gara e iscriversi: https://www.cicloappenninamisura – si apprende dal portale web ufficiale. it/ (regflash) US 230522

