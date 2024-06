Regione Abruzzo, ultime: Comitato etico: Verì, lo stato dell’arte a un anno dalla costituzione

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 22 giu. – Il ruolo dei Comitati etici tra esigenze metodologiche e profili normativi, è questo il tema del convegno che si terrà martedì 25 giugno, alle ore 15, al Polo universitario Medicina di Coppito, Edificio Paride Stefanini, Aula D.2.29. I lavori verranno introdotti dagli interventi di Nicoletta Verì e Claudio D’Amario, rispettivamente assessore regionale alla Sanità e direttore del dipartimento Sanità della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Un workshop promosso congiuntamente dalla segreteria scientifica del Comitato (referente dott.ssa Veronica Scurti, responsabile dell’ufficio appropriatezza Farmaceutica della Regione) e dal team di epidemiologia dell’Università dell’Aquila (referente prof. Marco Valenti, componente metodologo del CEtRA) che mette a punto lo stato dell’arte della progettazione e attuazione degli studi clinici da parte dei gruppi di ricerca sanitaria operanti presso le strutture assistenziali e di ricerca negli atenei e nelle strutture ospedaliere – si apprende dalla nota stampa. E’ trascorso giusto un anno dalla costituzione, con determina regionale, dell’importante organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela – Può svolgere anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona – viene evidenziato sul sito web. Momento centrale dell’evento sarà la lettura del prof. Gianni Tognoni, vice presidente del Coordinamento Nazionale Comitati Etici, autorità nazionale in questo settore ed epidemiologo di fama internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ALFA 240622

