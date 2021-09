Regione Abruzzo, ultime: Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 13 settembre: oggi 26 nuovi positivi e 91 guariti

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 13 set. – Sono 26 (di età compresa tra 1 e 90 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 80203.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2535.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75496 dimessi/guariti (+91 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2172* (-65 rispetto a ieri).

*(nel totale sono ricompresi anche 438 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche)

75 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 2090 (-70 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1171 tamponi molecolari (1365008 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1512 test antigenici (758054).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.96 per cento – riporta testualmente l’articolo online.

Del totale dei casi positivi, 20291 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+9 rispetto a ieri), 20504 in provincia di Chieti (-2 per riallineamento), 19472 in provincia di Pescara (+16), 19160 in provincia di Teramo (+2), 655 fuori regione (invariato) e 121 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza –

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. FRAFLA 210913

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it