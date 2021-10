Regione Abruzzo, ultime: Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 4 ottobre: oggi 14 nuovi positivi e 99 guariti

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 4 ott. – Sono 14 (di età compresa tra 11 e 96 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 81380.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2546 (si tratta di una 73enne della provincia di Chieti).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77162 dimessi/guariti (+99 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1672* (-86 rispetto a ieri).

*(nel totale sono ricompresi anche 427 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche)

54 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1613 (-87 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1253 tamponi molecolari (1418679 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1056 test antigenici (845745).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.60 per cento – recita il testo pubblicato online.

Del totale dei casi positivi, 20686 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+11 rispetto a ieri), 20718 in provincia di Chieti (+2), 19649 in provincia di Pescara (+1), 19544 in provincia di Teramo (+1), 670 fuori regione (invariato) e 113 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza – si apprende dal portale web ufficiale.

