Regione Abruzzo, ultime: Coronavirus Abruzzo: vaccinazioni, al via lunedì la somministrazione della terza dose

Pescara, 17 set. – Prenderanno il via lunedì 20 settembre, così come stabilito dalle indicazioni della Struttura Commissariale nazionale, le somministrazioni della terza dose addizionale del vaccino Covid 19 nelle 4 Asl abruzzesi.

In questa prima fase, che coinvolge una platea potenziale di circa 30mila cittadini (trapiantati, dializzati, soggetti con immunodeficienze primitive e secondarie, Hiv), non verrà utilizzato il sistema a prenotazione, ma saranno le stesse aziende sanitarie a contattare telefonicamente i pazienti e a fissare l’appuntamento per la somministrazione – si apprende dalla nota stampa.

Successivamente, seguiranno le altre categorie previste dalle circolari commissariali: over 80, ospiti delle strutture per anziani, personale sanitario e sociosanitario – riporta testualmente l’articolo online.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. FRAFLA 210917

