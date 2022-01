Regione Abruzzo, ultime: Coronavirus: screening scuola, dati aggiornati al 9 gennaio

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 10 gen. – Sono complessivamente 93328 i test antigenici eseguiti a ieri sera in Abruzzo, nell’ambito dello screening sulla popolazione scolastica che si è svolto sul territorio regionale lo scorso fine settimana – viene evidenziato sul sito web. I positivi rilevati sono stati 2356, pari al 2.5 per cento – recita il testo pubblicato online. L’adesione, invece, è stata pari al 60 per cento, rispetto ad una popolazione target pari a 154311 persone –

Nel dettaglio nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono stati eseguiti 21479 test e rilevati 419 positivi (1.9 per cento), con un’adesione pari al 70 per cento rispetto alla popolazione target di riferimento pari a 30667; nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti su 34510 test, i positivi individuati sono stati 979 (2.8 per cento), con un’adesione pari al 65 per cento rispetto alla popolazione target di 53063; nella Asl di Pescara 18453 test hanno consentito di scoprire 428 positivi (2.3 per cento), con un’adesione pari al 48 per cento rispetto alla popolazione target di 38500; nella Asl di Teramo i test effettuati sono stati 19176, i casi positivi emersi 530 (2.7 per cento), con un’adesione del 59 per cento sulla popolazione target di 32081.

Lo comunica l’Assessorato alla Sanità. FRAFLA 220110

