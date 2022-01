Regione Abruzzo, ultime: Coronavirus: screening scuola, dati aggiornati all’8 gennaio

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 9 gen. – Sono complessivamente 46198 i test antigenici eseguiti a ieri sera in Abruzzo, nell’ambito dello screening sulla popolazione scolastica che si sta svolgendo sul territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I positivi rilevati sono stati 1109, pari al 2.4 per cento – aggiunge testualmente l’articolo online.

- Advertisement -

Nel dettaglio nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono stati eseguiti 11017 test e rilevati 205 positivi (1.8 per cento); nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti su 14505 test, i positivi individuati sono stati 411 (2.8 per cento); nella Asl di Pescara 9972 test hanno consentito di scoprire 222 positivi (2.2 per cento); nella Asl di Teramo i test effettuati sono stati 10704, i casi positivi emersi 271 (2.5 per cento).

Lo comunica l’Assessorato alla Sanità. FRAFLA 220109

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it