Regione Abruzzo, ultime: Coronavirus: Verì, dal 12 gennaio on-line esiti dei tamponi

Pescara, 7 gen. – Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, l’Assessorato regionale alle salute attiverà un nuovo servizio: dal 12 gennaio sarà possibile conoscere da remoto gli esiti dei tamponi effettuati – precisa la nota online. Attraverso la piattaforma “MIA” (portale di raccolta dei dati ed informazioni personali) sarà garantita, agli utenti, la visualizzazione dei referti dei tamponi molecolari e dei test antigenici eseguiti nelle strutture del territorio abruzzese (ASL, laboratori privati, farmacie, ecc.). Sarà sufficiente collegarsi con uno smartphone, o dal pc di casa, al sito https://mia – viene evidenziato sul sito web. regione – abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it, e dall’area “MIA Salute” è possibile consultare il referto (è necessario lo Spid). Nel rispetto delle norme in materia di privacy, “il portale – spiega l’assessore Nicoletta Verì – consentirà di conoscere direttamente l’esito del test effettuato, senza attendere che sia l’operatore della ASL o il proprio medico di fiducia, a fornire l’informazione”. Il sistema, inoltre, consentirà di visualizzare tutte le informazioni inserite nel tempo attraverso il sistema di tracciamento tamponi – GILPET/220107

