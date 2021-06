Regione Abruzzo, ultime: Covid-19: Marsilio, Dal Sottosegretario alla Salute il riconoscimento del grande lavoro svolto

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Per Costa l’Abruzzo esempio da seguire nella lotta alla pandemia

(REGFLASH) Pescara, 11 giu. Visita istituzionale, questo pomeriggio, a Teramo, nella sede dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molisedel Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, accolto dal presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, e dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì. La visita odierna rientrava in un mini tour abruzzese del sottosegretario che poi nel pomeriggio si è recato all’Aquila, in Regione, nella sede di Palazzo Silone, e successivamente si è spostato, sempre insieme al presidente Marsilio, all’hub vaccinale di San Vittorino – riporta testualmente l’articolo online.

A fare gli onori di casa, a Teramo, il Direttore generale dell’IZSAM, Nicola D’Alterio ed i componenti del Consiglio di amministrazione dell’Istituto – riporta testualmente l’articolo online.

“Abbiamo accolto il Sottosegretario molto volentieri – ha dichiarato Marsilio – anche alla luce del fatto che proprio oggi è stata presentata una serie di numeri molto importanti sui risultati conseguiti dalla nostra Regione nella lotta alla pandemia ed in particolare nella campagna vaccinale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci tengo a ringraziare il Sottosegretario non solo per la sua presenza qui e per la vicinanza dello Stato ma anche per le parole che ha detto in un’intervista in cui ha riconosciuto il modello esemplare di questa Regione nella battaglia alla pandemia”.

Costa, evidenziando il ruolo fondamentale delle eccellenze scientifiche come l’IZSAM nel contrasto al Coronavirus, ha parlato di eccellenza delle eccellenze proprio nel sequenziamento del virus. Una realtà che, secondo il Sottosegretario, meriterebbe maggiori investimenti in termini di risorse finanziarie – Il Sottosegretario ha anche esaltato l’impegno della Regione Abruzzo nelle strategie di contrasto al Covid-19 dal momento che, a suo giudizio, in questo territorio sono stati raggiunti risultati eccezionali e, per questa ragione, l’Abruzzo rappresenta un esempio da seguire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (REGFLASH) /210611

