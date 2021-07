Regione Abruzzo, ultime: Covid: Marsilio con Presidente Senato visita hub vaccinale di Pescara

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 23 lug. – “Ringrazio il Presidente Casellati di essere venuta a visitare il Centro vaccinale di Pescara e la ringrazio per le parole spese a sostegno del nostro lavoro”. Lo ha detto il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questa mattina, a margine della visita istituzionale a Pescara del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati – precisa il comunicato. Presente anche l’assessore alla sanità Nicoletta Verì. “Noi – ha proseguito – siamo molto orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, l’Abruzzo è la quinta regione per numero di somministrazione di vaccini rispetto a quelli assegnati – precisa il comunicato. Il modello di Pescara è presente nei tanti centri ben organizzati che sono attivi nella nostra regione – Il green pass – ha osservato ancora Marsilio riferendosi agli ultimi provvedimenti assunti dal Governo – da strumento di apertura e liberazione sta cominciando ad essere uno strumento di costrizione e limitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dubito, peraltro, che in ristoranti, palestre e piscine i gestori siano attrezzati per distinguere da uno schermo con un “qr-code” autentico ad un altro – Diventano degli oneri organizzativi, gestionali e di responsabilità, anche nella sanzione: chi è che si mette a sanzionare? E’ un modo un po’ propagandistico di affrontare le questioni – ha aggiunto Marsilio – dando questo segnale di falsa sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Le Regioni hanno provato a spiegarlo al Governo chiedendo di usarlo per aprire discoteche, andare allo stadio o ai concerti e nei luoghi di grande assembramento cercando di garantire maggiore sicurezza, ma si è scelta una strada diversa e io – ha concluso – non credo sia corretta”. GILPET/210723

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it