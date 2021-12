Regione Abruzzo, ultime: Cultura: a Pescara da giovedì al via rassegna “Donne da leggere”

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 13 dic. – Si pone l’obiettivo di stimolare la lettura e promuovere l’approfondimento culturale con le scrittrici la nuova rassegna che parte giovedì 16 dicembre presso la sala polivalente della biblioteca regionale “F. Di Giampaolo” di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Al centro dell’iniziativa, dal titolo “Donne da leggere”, c’è la volontà di riannodare quel filo culturale che la pandemia e l’emergenza sanitaria hanno reciso, riducendo i contatti solo on line – recita la nota online sul portale web ufficiale. “C’è un forte bisogno di tornare a vivere direttamente gli eventi soprattutto in campo culturale – dice l’assessore alla Promozione culturale Daniele D’Amario – per questo la biblioteca regionale “G. Di Giampaolo” ha promosso questa iniziativa avendo ben a mente quanto sia vitale per il mondo della cultura il confronto diretto e l’esperienza di poter incontrare uomini e donne che sono protagonisti di questo mondo – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa segna poi il ritorno alla normalità di quella che deve essere l’attività primaria di una biblioteca: promuovere la lettura e allargare gli orizzonti del sapere in una comunità che negli ultimi due anni è stata costretta a rinunciare alla quotidianità di un tempo”. Il primo appuntamento della rassegna culturale, organizzata dalla biblioteca regionale in collaborazione con il Gruppo di lettura “Sulla traccia di Angela”, è con la scrittrice Roberta Di Pascasio che presenterà, alle ore 18 presso la sede della biblioteca in via Tiburtina 97, il suo ultimo libro “L’equilibrio è un’antica vertigine”. L’incontro sarà coordinato da Cristina Mosca – La rassegna durerà fino a maggio 2022 con altri sei incontri – precisa il comunicato. L’accesso alla biblioteca sarà regolato dalle norme anti Covid con ingresso solo ai possessori di Certificazione verde europea Covid-19. IAV 211213

