Regione Abruzzo, ultime: Cultura: ad Avezzano ultimi tre appuntamenti del “Maggio dei libri”

Pescara, 24 mag. – Partecipa anche il Centro attività culturali di Avezzano all’iniziativa “Maggio dei libri”, la campagna nazionale promossa per sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento necessario alla crescita personale, culturale e civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La struttura culturale del centro marsicano conclude la propria iniziativa con gli ultimi tre appuntamenti in programma domani, 25 maggio, venerdì 27 maggio e di nuovo martedì 31 maggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante tutto il mese oltre 600 bambini hanno aderito all’iniziativa, a dimostrazione di una ritrovata attenzione alle attività di letture che la pandemia, nei due anni precedenti, aveva sopito – recita il testo pubblicato online.

L’iniziativa, dedicata agli alunni della scuola primaria degli Istituti comprensivi della città, è finalizzata alla conoscenza dei servizi offerti dalla Biblioteca “Ignazio Silone” ma soprattutto alla promozione del libro, attraversando momenti dedicati alla lettura nell’Auditorium della Biblioteca e momenti ludico-culturali come la “caccia al tesoro” presso il giardino circostante la struttura, dove i bambini divertendosi mettono in campo le loro conoscenze fra indovinelli, quesiti e ricerca di indizi che li porteranno alla conquista di un tesoro finale, che, manco a dirlo, è un libro – US 220524

Photo by Anita Jankovic on Unsplash

