Regione Abruzzo, ultime: Cultura: D’Amario, Istituto cinematografico e biblioteca regionale inaugurano a l’Aquila nuovi spazi per bambini

– L’Aquila, 28 ott. La Biblioteca Regionale “Salvatore Tommasi” e la Biblioteca “Giovanni Tantillo” dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” inaugurano domani, venerdì 29 ottobre, alle 11, a L’Aquila, nella sede di Bazzano, i nuovi spazi dedicati alla SEZIONE BAMBINI in cui il mondo dei libri si unisce al cinema e alla tecnologia digitale – Alla cerimonia partecipa l’assessore alla Cultura e al Turismo, Daniele D’Amario insieme agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Patini”, scuola primaria “Mariele Ventre”, classi 5 A e 5B. Lo spazio dedicato è frutto di una collaborazione in cui i libri e gli arredi sono in parte proprietà della Biblioteca e in parte donati proprio dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila nelle finalità previste dal progetto ‘Read and Grow!’. K.S. 211028

