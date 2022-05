Regione Abruzzo, ultime: Cultura: domani chiusura della rassegna “Donne da leggere”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 25 mag. – Ultimo appuntamento con la rassegna “Donne da leggere”, organizzata dalla biblioteca regionale “F. Di Giampaolo” di Pescara in collaborazione con il gruppo di lettura “Sulla traccia di Angela”. Domani, giovedì 26 maggio con inizio alle ore 18:30, la sala polivalente della struttura culturale pescarese ospita l’incontro con la scrittrice Roberta Zimei per un “dialogo” sul suo ultimo lavoro “La mammina”, edizione Tabula Fati – precisa la nota online. A dialogare con Roberta Zimei sarà Piera Basile – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento di domani chiude la rassegna culturale che ha voluto rappresentare una prima risposta al blocco forzato degli ultimi due anni prodotto dalla pandemia – viene evidenziato sul sito web. Partita a dicembre scorso, la rassegna ha ospitato sei scrittrici per una serie di incontri che hanno voluto riannodare i fili del confronto culturale e riaprire quella fase della partecipazione diretta che rappresenta l’essenza delle manifestazioni culturali – aggiunge la nota pubblicata. Il successo registrato dalla rassegna conferma che la strada intrapresa è quella giusta, rafforzata peraltro dal momento particolarmente propizio che sta vivendo l’editoria italiana con una ritrovata attenzione del grande pubblico per il libro – riporta testualmente l’articolo online. IAV 220525

