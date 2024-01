Regione Abruzzo, ultime: Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Vaditara in visita a Teramo mercoledì 17 gennaio

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 15 gen. – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sarà a Teramo e provincia mercoledì 17 gennaio – Il Ministro sarà nel capoluogo teramano alle ore 10:30 nel Convitto nazionale “Melchiorre Delfico” in piazza Dante Alighieri – aggiunge la nota pubblicata. In quella sede è previsto l’incontro con i rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale e provinciale, i dirigenti scolastici della provincia di Teramo e un breve “punto stampa” con l’assessore regionale Pietro Quaresimale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alle ore 12 il Ministro sarà a Civitella del Tronto presso l’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini”. Alle ore 12:45 Valditara, accompagnato dall’assessore Quaresimale, sarà in visita all’istituto comprensivo di Campli nel quale è previsto il pranzo presso la mensa scolastica – Il Ministro lascerà l’Abruzzo alle ore 14:30. US 240115

